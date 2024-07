Paura durante l’arrampicata, perde la presa e sbatte contro la parete rocciosa

Momenti drammatici per una donna di 55 anni, impegnata in un’arrampicata. I fatti sono accaduti questo pomeriggio nei pressi di Perino. La donna era impegnata in un’arrampicata lungo la parete della Falesia, si trovava insieme ad alcuni amici.

A un certo punto, però, la 55enne ha perso la presa ed è caduta. Le corde di sicurezza alle quali era ancorata hanno impedito che la donna precipitasse nel vuoto fino all’impatto col suolo, però la 55enne ha sbattuto violentemente contro la parete rocciosa procurandosi una frattura a una gamba.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato la donna all’ospedale di Piacenza.