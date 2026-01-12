Pecorara, il raduno degli ex allievi Don Orione nel ricordo di Don Zambarbieri

La Chiesa parrocchiale di Pecorara in Alta Val Tidone ha accolto lo scorso fine settimana il tradizionale ritrovo degli ex allievi Don Orione nella consueta commemorazione di Don Pino Zambarbieri, terzo successore di S. Luigi Orione e originario del luogo.

Di fronte a un’affollata assemblea, Don Flavio Peloso, già settimo successore di Don Orione e attualmente direttore di Casa Paterno di Tortona, centro internazionale di formazione orionina e luogo in cui il Santo ha iniziato la sua opera, ha celebrato la messa solenne. Alla stessa hanno presenziato, tra gli altri, Mauro Sala, presidente nazionale degli ex allievi, Bruno Schinardi alla guida della sezione di Borgonovo Val Tidone e Annibale Gilardenghi ex allievo di Alessandria.

Il comune di Alta Val Tidone era rappresentato dai consiglieri delegati Carlo Fontana e Thomas Manfredi, mentre per quello di Borgonovo era presente l’assessore Fabrizio Franzini.

La manifestazione, al termine della celebrazione liturgica, si è conclusa con il pranzo sociale al ristorante San Giorgio di Genepreto, sempre in Alta Val Tidone.

