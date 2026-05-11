Volley, Serie D – River più vicino alla finale playoff: 3-0 a Bellaria nell’andata delle semi

Convincente vittoria per la formazione del RIVER DECALACQUE che, nella prima partita della semifinale playoff per la promozione in serie C, regola con un rotondo 3-0 la squadra romagnola dell’IDEA VOLLEY BELLARIA. Le ragazze di mister Carbonetti hanno sempre condotto il filo del gioco, anche se va detto che la giovane formazione riminese nel primo e nel terzo set hanno dato filo da torcere alle trebbiensi, mentre nel secondo parziale il RIVER ha preso il largo sin dai primi punti.

Una bella prestazione contro una squadra giovane che comunque non demorde mai; un plauso indistinto a tutto il gruppo con una nota di merito per la sempreverde Viaroli e capitan Rocca, top-scorer della serata con 16 punti. Ora la formazione del presidente Tiboni renderà visita martedì 12 maggio alle romagnole: in caso di vittoria il RIVER accederà alla finale playoff, mentre in caso di sconfitta è prevista la bella a Rivergaro venerdì 15 maggio.

DECALACQUE RIVER – IDEA VOLLEY BELLARIA I.M. 3-0

(25-22 25-12 25-21)

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 14, Viaroli (L1), Rocca 16, Manzari, Boiardi 3, Basile, Colombini 2, Cappellini 8, Molinaroli 3, Bersanetti (L2), Mozzi, Rolleri 4, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;

IDEA VOLLEY BELLARIA IGEA MARINA RN: Bianchi A. Severi 7, Savioli 9, Fiorino 4, Kapeta, Mazza (L1), Remor 2, Amici (L2), Soldati 1, Barberini, Virgili 2, Sipri 10, Bianchi E., All. Passamonti, Ass. All. Baschetti;

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