Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il muretto di un’abitazione a La Verza, ferito il conducente

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto questa notte a La Verza. Un uomo stava viaggiando a bordo di un’auto insieme al figlio quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro il muretto di recinzione di una casa. In quel momento transitava una pattuglia di Ivri Sicuritalia che ha notato la scena allertando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e la polizia. I sanitari hanno condotto al pronto soccorso l’uomo, ferito ma non in pericolo di vita. Illeso il figlio.