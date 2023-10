Pesistica olimpica – Yama Arashi profeta in patria nella prova di qualificazione regionale per i Tricolori

Yama Arashi profeta in patria nella specialità della pesistica olimpica, con la palestra piacentina protagonista nel quinto turno di qualificazione regionale Open valido per l’accesso ai Tricolori e andato in scena recentemente a Piacenza, mentre le altre prove si erano disputate a Bologna, Modena, Forlì e Ferrara.

La Yama Arashi (sempre presente nel circuito tranne che in terra estense) ha brillato con tre atleti. In campo maschile, Gianmarco Manca ha festeggiato l’esordio agonistico con una vittoria nella categoria al limite dei 73 chilogrammi, facendo segnare 85 di strappo e 110 di slancio per un totale di 195 chilogrammi che nessun rivale ha saputo eguagliare o superare.

Doppia top five, invece, in campo femminile. Nella categoria al limite dei 76 chilogrammi, Annalisa Riscazzi ha segnato il record personale nello strappo con 56 chilogrammi (terzo risultato della categoria), aggiungendo poi 63 di slancio chiuso al quarto posto. Con la somma, Annalisa (fuori da un anno dalle competizioni) ha centrato la quarta posizione finale della prova.

Nella stessa categoria, quinta posizione per Barbara Bisi, giunta all’appuntamento limitata da un problema fisico accusato nelle ultime due settimane e che non le ha permesso di presentarsi al meglio. Per lei, 56 chilogrammi di strappo e 62 di slancio.

