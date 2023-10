Rugby – I risultati del weekend dei Lyons: Cadetti a valanga, vittoria pesante per l’U12

Prima uscita casalinga e valanga di mete per la formazione cadetta di Sitav Rugby Lyons, che porta a casa la prima vittoria con bonus della stagione sul malcapitato Guastalla, ancora fermo al palo in classifica. Partita mai in discussione sul “Beltrametti 2”, con i giovani leoni che marcano cinque mete già nella prima frazione, mettendo in chiaro la netta superiorità tecnica e fisica sugli avversari, a cui va riconosciuto il merito di aver onorato la sfida e di aver marcato la meta della bandiera nel finale del primo tempo.

Nella ripresa arrivano altre 8 segnature pesanti dei bianconeri, che portano il proprio totale a 13 mete e 79 punti. Da segnalare l’esordio in categoria seniores in maglia numero 10 del giovane Lorenzo Solari, classe 2004 al primo test “tra i grandi”, e i ritorni in campo di Eddoukali ed Efori dopo assenze prolungate. Mattatori di giornata i due giovani leoni Davide Oppizzi, marcatore di ben 4 mete, e Alessandro Perazzoli, premiato con il primo Player of the Match dell’anno.

Domenica 22 ottobre gli uomini di Baracchi e Solari torneranno in campo nella trasferta di Carpi, formazione che dopo aver osservato un turno di riposo ha vinto l’unica partita disputata finora. Con la vittoria sul Guastalla, i Lyons sono ora in vetta alla classifica a quota 9 punti, appaiati all’Imola Rugby, che si candida a grande rivale dei bianconeri per la vetta della classifica.

Sitav Rugby Lyons vs Rugby Guastalla 79-5

Tabellino: pt:5’ mt Oppizzi D. tr Rossi (7-0), 10’ mt Cristian (12-0), 12’ mt Perazzoli (17-0), 22 mt Oppizzi D. nt (22-0), 36’ mt Espinoza tr Rossi (29-0), 40’ mt Faenza (29-5).

st: 2’ mt Oppizzi D. tr Solari (36-5), 11’ mt Cristian (41-5), 15’ mt punizione Lyons (48-5), 22’ mt Efori tr Solari (55-5), 24’ mt Oppizzi D. tr. Solari (62-5), 32’ mt Profiti (67-5), 37’ mt Bosoni (72-5), 40’ mt Profiti tr Solari (79-5).

Sitav Rugby Lyons: Spezia L. (vc), Bolzoni (55’ Bassi G.), Oppizzi D., Profiti, Rossi (41’ Zucchini), Solari, Repetti (41’ Efori), Perazzoli (58’ Eddoukali), Spezia G., Oppizzi A., Bassi L., Petrusic (cap., 50’ Bongiorni), Espinoza (41’ Groppelli G.), Cristian (55’ Cantù), Bosoni. All. Baracchi, Solari

Federico Ghezzi Player of the Match: Alessandro Perazzoli

Under 18

Svolta nel secondo tempo la partita dell’Under 18 contro il Bologna Rugby Club, con una vittoria pesante che indirizza al meglio il percorso dei giovani leoni nel Girone 1 del Barrage Promozione. I bianconeri, privi di Capitan Camoni infortunato, hanno condotto una gara d’attacco contro l’ottimo Bologna Rugby Club, una delle squadre favorite del girone.

Nonostante la grande pressione nel primo tempo, gli ospiti sono stati bravi a difendersi e a portare le squadre all’intervallo sullo 0-0, ma nella ripresa i giovani leoni hanno sfondato il muro difensivo del Bologna marcando prima con Franzoso e poi con due mete di Bolzoni propiziate dal lavoro degli avanti. Un bel regalo anche per il proprio allenatore Fabio Bergamaschi, colpito dal tremendo lutto per la scomparsa del padre nella giornata di sabato, che ha toccato profondamente anche i giocatori bianconeri.

Settimana prossima, nella seconda giornata, i bianconeri cercheranno “vendetta” contro il Rugby Parma 1931 Cadetto, dopo che la prima squadra gialloblù è costata ai ragazzi di Salvetti Bergamaschi e Mozzani l’accesso al Campionato Nazionale.

Emilbanca Rugby Lyons vs Bologna Rugby Club 22-0

Tabellino: st: 46’ m Franzoso tr Russo (7-0), 51’ m Bolzoni (12-0), 61’ cp Russo (15-0), 70’ m Bolzoni tr Russo (22-0)

Emilbanca Rugby Lyons: Torricella; Belforti, Seminari, Franzoso, Comizzoli; Russo, Viti; Baas, Mazzocchi, Barbieri; Isola Fr, Leddi; D’Onofrio, Bolzoni, Montesissa. A Disposizione: Mazzoni, Pellarini, Binati, Mutti, Isola Fi, Pagliafora, Locca. Allenatori: Salvetti, Bergamaschi, Mozzani

Under 14

Domenica positiva per l’Under 14, che conquista due belle vittorie sul campo degli Highlanders Formigine e dimostra che il percorso di crescita è ben indirizzato per i ragazzi di Dodici, Groppelli e Dimilito. Agevole la vittoria sull’Imola Rugby che ha aperto la giornata, con i giovani leoni che si sono imposti con 7 mete marcate da 6 ragazzi diversi, dimostrando un ottimo gioco di squadra e voglia di competere. Più serrato il confronto con i padroni di casa, con una partita molto combattuta che ha visto prevalere i bianconeri grazie alle tre mete marcate da Fornaroli. La squadra dimostra di essere ben affiatata e determinata, e conferma di essere un gruppo su cui costruire in futuro.

Highlanders Formigine vs Emilbanca Rugby Lyons 5-17

Emilbanca Rugby Lyons vs Rugby Imola 43-0