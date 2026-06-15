Peste suina, altri 800mila euro a Parma e Piacenza. Quintavalla (Pd): ““Confidiamo nella riduzione delle restrizioni”

Peste suina africana, altri 800mila euro alle province di Parma e Piacenza per il contenimento del virus. Quintavalla (Pd): “Confidiamo nella riduzione delle restrizioni”.

LA NOTA DI LUCA QUINTAVALLA

Le commissioni II “Politiche economiche” e IV “Salute” dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna si sono riunite in seduta congiunta lunedì 15 giugno per un aggiornamento sull’emergenza legata alla Peste suina africana (Psa). Alla seduta hanno partecipato gli assessori Massimo Fabi (Politiche per la salute) e Alessio Mammi (Agricoltura, caccia e pesca) e il Commissario straordinario per la Psa, Giovanni Filippini. Le due commissioni, presiedute rispettivamente da Luca Quintavalla e Gian Carlo Muzzarelli, hanno fatto il punto sulle attività in corso e sulle misure adottate per il contenimento del virus e la tutela del comparto zootecnico.

L’obiettivo

L’obiettivo resta il contenimento della peste suina attraverso il depopolamento dei cinghiali e la ricerca delle carcasse infette. La novità principale è un bando da 1,6 milioni di euro destinato alle province emiliano-romagnole interessate – 800mila euro a Parma e Piacenza, altri 800mila a Reggio Emilia, Modena e Bologna – per finanziare trappole, catture, abbattimenti e tutte le azioni previste dai piani di controllo e dalle normative nazionali ed europee.

Un gioco di squadra

Soddisfazione da parte del presidente della Commissione II, Luca Quintavalla, che ha sottolineato il clima di collaborazione emerso durante i lavori: “Plauso al lavoro del commissario che ha riconosciuto il gioco di squadra positivo messo in campo dalla nostra Regione con tutti i soggetti coinvolti, tra cui le Aziende sanitarie locali (Ausl) e gli Ambiti territoriali di caccia (Atc). Confidiamo che a breve si possano ridurre le restrizioni sul territorio piacentino per salvaguardare il comparto zootecnico e la filiera dei salumi piacentini”.

Nel corso della seduta è stato ribadito l’impegno della Regione nel portare avanti azioni che tengano insieme la tutela della salute animale e il sostegno alle imprese, rafforzando il coordinamento con la struttura commissariale e gli enti territoriali.

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