Schianto a Niviano, lutto cittadino per il consigliere comunale Michele Braghi: “Un cuore d’oro, profondamente legato alla nostra comunità”

“Ancora fatichiamo a trovare le parole di fronte a quanto accaduto. Michele non era soltanto un collega Consigliere, ma una persona profondamente legata alla nostra comunità”. Con queste parole l’amministrazione comunale di Rivergaro annuncia il lutto cittadino per la morte di Michele Braghi, 33 anni, consigliere comunale proprio all’interno del Comune di Rivergaro. Braghi è deceduto nel terribile schianto frontale avvenuto a Niviano.
“Un ragazzo dal cuore d’oro, che ha sempre dimostrato generosità e attenzione verso gli altri, mettendo il bene del paese davanti a tutto. In questo momento di profondo dolore, l’Amministrazione comunale esprime le più sentite condoglianze e si stringe attorno alla sua famiglia e ai suoi cari. Per onorarne la memoria, sarà proclamato il lutto cittadino”.