Anche nell’era di internet, dell’intelligenza artificiale e dei social, i giochi con le costruzioni e con i mattoncini LEGO® si confermano un passatempo amato e condiviso da tantissimi appassionati di ogni età. E’ la chiave di lettura che consegna agli archivi l’edizione 2026 di Piace Mattoncini, la grande mostra-mercato creativa dedicata, appunto, ai giochi con le costruzioni, su cui è calato il sipario oggi pomeriggio dopo un’intenso e animato fine settimana organizzato dall’associazione Piacenza Bricks in collaborazione con Piacenza Expo.

Davide Villa: la risposta del pubblico conferma le aspettative della vigilia

“La positiva risposta del pubblico – commenta il Presidente della società fieristica di Le Mose, Davide Villa – ha confermato le aspettative della vigilia per questo attesissimo appuntamento ludico e didattico, adatto sia alle famiglie che ai collezionisti. Un evento fieristico che cresce e si consolida riscontrando i favori del pubblico grazie anche alla particolarità, alla rarità e all’elevata qualità espositiva. Abbiamo intrapreso, in quest’ottica, una collaborazione con Piacenza Bricks che si aggiunge a un’altra importante iniziativa per il grande pubblico, la Mostra del giocattolo vintage, che conta già tre edizioni annuali. Le nostre strutture si prestano molto bene per questi tipi di eventi, sia per la logistica che per l’attenzione che lo staff riserva alle esigenze peculiari di queste mostre”.

Piace Mattoncini, numeri record: oltre 180 espositori, 500 tavoli e 10.000 metri quadrati

Con più di 180 espositori, una superficie espositiva di oltre 10.000 metri quadrati e oltre 500 tavoli per le svariate creazioni proposte, l’edizione 2026 di Piacenza Bricks passa agli archivi come la più grande finora organizzata. Numeri che non solo danno l’idea dello sforzo organizzativo compiuto, ma che confermano l’evento di Piacenza Expo come uno dei più importanti di tutto il nord Italia.

Andrea Onesti: successo per le aree gioco, gli spazi interattivi e il motorismo sportivo

“Abbiamo ricevuto riscontri positivi ma anche tanti complimenti dagli espositori presenti, che hanno contribuito a elevare ulteriormente il livello qualitativo di questo evento – sottolinea il Presidente di Piacenza Bricks, Andrea Onesti – che ancora una volta ha fatto registrate un buon afflusso di pubblico, soprattutto nella seconda e conclusiva giornata. L’area tecnica, lo spazio interattivo, le aree gioco ma anche gli stand dedicati al mondo del motorismo sportivo erano sempre costantemente affollate, dimostrazione di un alto apprezzamento da parte dei visitatori. Doveroso un ringraziamento a tutti i nostri volontari, al Ferrari Club Piacenza e a CRM Motorsport per la collaborazione, ma anche agli amici di Cremona Bricks, di Moc Bricks, e all’Istituto alberghiero Raineri-Marcora”.

Dai circuiti di Formula 1 al diorama della strage di Capaci: i mattoncini LEGO raccontano anche la storia

Tra i vari mattoncini da collezione, spettacolari creazioni dedicate a città, a cantieri con mezzi da lavoro, autodromi con piste da Formula 1 e scenari d’avventura ispirati al mondo Disney, merita di essere ancora una volta citato, tra i tanti presenti a Piacenza Expo, il grande diorama che riproduce la strage di Capaci del 1992, una realistica costruzione in mattoncini del tragico luogo tra il mare e la montagna in cui vennero barbaramente uccisi il giudice Falcone e gli uomini della sua scorta. Una creazione che l’associazione Dadobricks sta portando in giro per l’Italia – non solo fiere a tema ma anche tante scuole – per raccontare, attraverso un linguaggio originale e un po’ diverso dal solito, un drammatico capitolo della recente storia del nostro Paese.