All’Eurosuole Forum di Civitanova Marche Gas Sales Piacenza è superata da Cucine Lube Civitanova in rimonta per 3-2 (25-14, 23-25, 23-25, 25-20, 15-11) nella gara valida per la settima giornata del campionato di SuperLega Credem Banca, al termine di una sfida intensa e combattuta.

Perso malamente il primo set Piacenza ha vinto sul filo di lana il secondo e terzo, nel quarto ha rimontato uno svantaggio di cinque lunghezze (da 17-12 a 17-17) per poi cedere le armi ai padroni di casa.

Davanti al pubblico marchigiano, la formazione biancorossa ha tenuto testa ai padroni di casa, mostrando carattere e determinazione soprattutto dopo un primo set approcciato con troppa timidezza. Civitanova sotto per 2.1 in fatto di set ha però saputo sfruttare al meglio i propri punti di forza, trovando continuità in attacco e maggiore efficacia nei momenti decisivi dei set soprattutto in battuta.

Top score della gara Aleksandar Nikolov, premiato come MVP, con 28 punti, top score in casa biancorossa Gutierrez con 16 punti seguito da Bovolenta con 15 e McHenry con 12.

La formazione piacentina tornerà già domani al lavoro in palestra per preparare il prossimo impegno di campionato che la vedrà affrontare giovedì 3 dicembre al PalabancaSport (ore 20.45) Vero Volley Monza.

Dante Boninfante

“Un punto che muove la classifica, siamo stati bravi nel secondo e terzo set a portarli a casa ma c’è da recriminare per un primo set affrontato con poca personalità e timidezza, questo non lo si può fare contro una squadra come la Lube. Nel quarto la stessa timidezza è arrivata dopo la bella rimonta che poteva e doveva darci una spinta in più per chiudere diverse occasioni che abbiamo avuto. Arriveremo ma serve sempre uno sforzo in più che oggi potevamo avere e non c’è stato. Ci era dispiaciuto domenica scorsa non segnare neppure un set con Perugia, oggi ne abbiamo vinti due su un campo difficile ma, ripeto, non possiamo giocare come abbiamo fatto nel primo set”.

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Piacenza 3-2

(25-14, 23-25, 23-25, 25-20, 15-11)

Cucine Lube Civitanova: Bottolo 18, Klimes 3, Nikolov A. 28, Loeppky 6, Gargiulo 4, Nikolov S. 9, Balaso (L), Bisotto, Kujundzic, Howe 6, Polo 1. Ne: Gatto, Zoppellari, Maksym. All. Medei.

Gas Sales Piacenza: Robinson, Galassi 2, Bovolenta 15, Gutierrez 16, McHenry 12, Porro 1, Pace (L), Zlatanov 10, Brborić, Comparoni 5, Leon, Travica, Iygebekedo. Ne: Rizzo (L). All. Boninfante.