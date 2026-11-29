È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Oggi ho avuto la dimostrazione che non solo siamo diventati squadra ma stiamo anche entrando nella modalità compagine matura, perché oggi pur non essendo la squadra brillante che abbiamo visto ed ammirato nell’ultimo periodo siamo comunque riusciti a portare a casa con merito una vittoria che ci porta anche se in coabitazione in testa alla classifica. 4 vittorie consecutive ed una consapevolezza importante della propria forza che è fondamentale per una squadra che vuole vincere il campionato. Franz parte con Sereni dal primo minuto a dx e Rrapai a sx e tutti gli altri sono i soliti. Sereni e Rrapai si scambiano spesso fascia ed entrambi entrano nel campo giocando dietro la punta, il Piace fa tanto possesso palla nella loro metà campo senza creare tanto per il vantaggio ci vuole un Mustacchio in versione Pippo Inzaghi che arriva primo su una palla vagante in area e la gira nell’angolo più distante. La partita non cambia il piace gestisci ritmi e palla e va vicinissimo al raddoppio con Sereni che sbaglia una rete piuttosto semplice che avrebbe probabilmente già chiuso il match. Invece dall’altra parta un corner, un tiro dal limite ed una deviazione fortuita superano Bruno e il Club Milano si trova sul pari senza avere di fatto tirato in porta. Nella ripresa ti aspetti un Piace arrembante invece partiamo con poco ritmo e gestione senza acuti. Franz dà un segnale passando al 4-2-4 con Capelli di fianco e Raffini ed il Piace comincia a spingere. Le occasione arrivano una dopo l’altra e una azione nata dai due migliori in campo Poledri e Mazzaglia si arriva alla rete di Rrapai su una respinta del portiere. Abbiamo dieci minuti di difficoltà nel senso che subiamo un po’ la confusione del Cus e poi negli ultimi dieci minuti ci difensiamo attaccando arrivando più volte vicino al 3 gol. Ora la classifica ci sorride ma adesso viene il difficile perché sarà ancora più complicato alzare il livello di questa squadra. La chiosa finale è per Poledri e Mazzaglia. Ennesima partita splendida per entrambi che si completano perfettamente. L’abbiamo detto più volte dal mercato servirà almeno un uomo in mezzo che possa dargli respiro. E dovrà essere un bel profilo per poter alternarsi con loro.

L’intervista Esclusiva a Franzini

La partita