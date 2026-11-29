Franco Albertini è il nuovo presidente della Provincia di Piacenza. Il sindaco di Alta Val Tidone, esponente di Fratelli d’Italia, ha avuto la meglio sulla sindaca di Travo Roberta Valla, esponente del Partito Democratico.

Albertini ha ottenuto il 56,26 per cento, mentre Valla si è fermata al 43,74 per cento. Sono state 495 le schede valide: 321 preferenze sono andate al sindaco di Alta Val Tidone, mentre il sindaco di Travo ne ha ottenute174. Elevata l’affluenza, pari all’88,91 per cento.

Albertini si era presentato alla consultazione elettorale con la lista di centrodestra “Avanti Piacenza – La Provincia dei Comuni”, mentre Valla era sostenuta dalla lista di centrosinistra “Piacenza unita”.

Elezioni provinciali del 29 novembre, 577 amministratori chiamati alle urne

Le operazioni di voto si sono svolte domenica 29 novembre, dalle 8 alle 20, presso il Campus Agroalimentare “G. Ranieri – G. Marcora”, in strada Agazzana a Piacenza.

A essere chiamati alle urne sono stati 577 amministratori locali, tra sindaci e consiglieri comunali del territorio provinciale. La consultazione si è svolta attraverso il sistema del voto ponderato, il cui peso varia in base alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni.

Oltre all’elezione del presidente, la tornata elettorale ha riguardato anche il rinnovo del Consiglio provinciale.

Le due liste

Avanti Piacenza – La Provincia dei Comuni: i candidati del centrodestra

A sostegno di Franco Albertini, nella lista “Avanti Piacenza – La Provincia dei Comuni”, si erano candidati Paola Galvani, Massimiliano Morganti, Giampaolo Maloberti, Federico Bonini, Riccardo Sparzagni, Mauro Lodigiani, Maria Cristina Piccoli, Francesca Bertoli Merelli e Micaela Manara.

Nella lista di centrosinistra “Piacenza unita”, a sostegno di Roberta Valla, figuravano invece Gabriele Scagnelli, Patrizia Calza, Nadia Pompini, Sergio Fuochi, Silvia Granata, Filippo Zangrandi e Nicolò Sorrenti.

Con l’elezione di Albertini, la presidenza dell’ente provinciale passa dunque al centrodestra dopo il mandato di Monica Patelli.