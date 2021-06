Piacenza Baseball, l’U12 torna alla vittoria contro lo Junior Parma per 7-5

Buona prova casalinga per l’U12 del Piacenza Baseball che al Montesissa ha battuto i cugini parmensi dello Junior con il punteggio di 7-5. Il bilancio in campionato parla finora di due vittorie ed una sconfitta con incoraggianti prospettive per il futuro in un girone che, come ci si attendeva, si sta dimostrando equilibrato e di buon livello per la categoria.

Contro Lo Junior i biancorossi hanno comandato la partita fin dall’inizio resistendo poi al ritorno avversario. Il manager Davide Bertonazzi ha schierato la seguente formazione. Chalas lan, Agosti ss, Travaini ec, Pancini 3b, Achilli 1b, Riviera es, Piana ec (Quartieri), Milani 2b, Bertonazzi ed.