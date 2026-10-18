Piacenza – Caldiero Terme LIVE dalle 15:00 su RADIO SOUND fm94.6

18 Ottobre 2026 Andrea Crosali Calcio, live, Notizie, Piacenza calcio, Sport
Piacenza Caldiero Terme LIVE dalle 15:00 su RADIO SOUND fm94.6

La truppa di Franzini torna al “Garilli” per sfidare quel Caldiero che 3 anni fa beffò proprio il Piacenza nella corsa alla promozione. I biancorossi sperano in un successo per restare agganciati al treno di testa.

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La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Bruno; Putzolu, Ferri, Bakayoko, Mazzantini; Tremolada, Mazzaglia, Poledri, Rrapaj; Mustacchio, Raffini. All. Franzini

Caldiero Terme (4-3-1-2): Galli, Petdji Tsila, Zerbato, Muhic, Castelli, Orfeini, Rizzotto, Baldani, Pelagatti, Canonici, Tosi. All Cristian Soave

Arbitro: Vittorio Palma (Napoli)
Ass. 1: Antonino Longobardi (Arezzo)
Ass. 2: Davide Tranchida (Pisa)

Il pre partita

Franzini verso Piacenza – Caldiero Terme: “Sarà un’altra battaglia contro una squadra che può lottare al vertice” AUDIO

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