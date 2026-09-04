Caduta rovinosa e puntura di ape, due interventi del soccorso alpino in poche ore in Val Tidone e Val Nure

Durante la mattinata odierna la stazione monte Alfeo è stata impegnata in due interventi in Val Tidone e in Val Nure (PC).

Il Soccorso Alpino nel primo intervento è stato attivato per un uomo di 75anni che, mentre si trovava insieme al figlio in zona boschiva nei pressi della frazione di Pecorara (comune di Val Tidone) è scivolato procurandosi una sospetta lussazione all’anca. Il figlio, operatore della Croce Rossa, ha prestato assistenza al padre e attivato i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha quindi attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna e i tecnici del Soccorso Alpino dell’Oltrepò oltre a EliPavullo. L’equipaggio di quest’ultimo ha rapidamente individuato i due escursionisti e non si è reso necessario l’intervento delle squadre a terra.

Il secondo intervento si è svolto nel comune di Ferriere: una donna, classe 1958, era nel bosco insieme al marito per cercare funghi, nei pressi della frazione di Gambaro, quando è stata punta da un imenottero che le ha provocato una reazione allergica.

Due tecnici della stazione monte Alfeo , presenti nella zona di Ferriere, hanno raggiunto rapidamente la paziente e supportato le operazioni di evacuazione che sono avvenute tramite EliPavullo.

L’elisoccorso, grazie al supporto dei tecnici, ha individuato celermente la coppia ed effettuato il recupero della donna trasportandola fino alla frazione di Casalcò. Qui erano già presenti un’ambulanza della Croce Rossa di Farini e l’automedica infermieristica. La donna è stata infine trasportata in ambulanza all’ospedale di Piacenza.