Caduta da cavallo, ferita una donna di 68 anni

Incidente nella mattinata di venerdì 4 settembre a Croara di Gazzola, dove una donna di 68 anni è rimasta ferita in seguito a una caduta da cavallo mentre si trovava all’interno di un maneggio.
L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi sanitari. Sul posto è stato inviato anche l’elisoccorso proveniente da Brescia, che tuttavia non ha effettuato il trasporto della paziente.
La donna è stata quindi assistita dal personale sanitario e successivamente trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche l’auto infermieristica del 118 di Piacenza e l’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure, dalla postazione di Rivergaro.