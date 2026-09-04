Caduta da cavallo, ferita una donna di 68 anni

4 Settembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

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Incidente nella mattinata di venerdì 4 settembre a Croara di Gazzola, dove una donna di 68 anni è rimasta ferita in seguito a una caduta da cavallo mentre si trovava all’interno di un maneggio.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi sanitari. Sul posto è stato inviato anche l’elisoccorso proveniente da Brescia, che tuttavia non ha effettuato il trasporto della paziente.

La donna è stata quindi assistita dal personale sanitario e successivamente trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche l’auto infermieristica del 118 di Piacenza e l’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure, dalla postazione di Rivergaro.

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