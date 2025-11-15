Piace Mattoncini, Murelli: “Complimenti a Piacenza Expo e Piacenza Bricks, ma servono servizi all’altezza”

«Esprimo le mie congratulazioni a Piacenza Expo e all’associazione Piacenza Bricks per lo straordinario successo di “Piace Mattoncini”. Oltre 120 stand per un evento che è stato organizzato da Piacenza Bricks per la quinta volta all’ente fieristico piacentino, con l’edizione 2025 che ha fatto registrare la più alta partecipazione di espositori di sempre e ha reso “Piace Mattoncini” una delle più grandi fiere a tema nel nord Italia», ha affermato la senatrice Elena Murelli (Lega).

«Risultati che premiano l’organizzazione di Piacenza Expo», ha proseguito la senatrice, «capace di ospitare eventi sia di carattere tecnico che ludico e, soprattutto, di attirare un maggiore turismo e indotto per le attività commerciali del territorio». Murelli ha concluso sottolineando come «il sistema Piacenza deve prendere consapevolezza di ciò che è capace di generare. Però è doveroso collaborare in modo trasversale per valorizzare queste potenzialità: bisogna lavorare con le istituzioni affinché siano garantiti servizi ricettivi, un trasporto pubblico e un parcheggio all’altezza, così da permettere ad eccellenze come questi eventi di poter crescere sempre di più».

