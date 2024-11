Piacenza – Imolese, inizia la gestione Rossini 2.0

Dopo una settimana di caos in casa Piacenza a parlare sarà finalmente il campo. Il tecnico Stefano Rossini, che ha già guidato i biancorossi in Coppa Italia contro il Villa Valle, torna a sedersi in campionato su quella panchina che era stato costretto a lasciare un mese e mezzo fa. Inutile dire che al Piacenza servano i punti, non solo per iniziare ad allontanarsi dalla zona play out che si fa sempre più minacciosa ad ogni domenica che passa, ma anche per riacquistare un minimo di serenità dopo gli ultimi eventi.

La settimana del caos

Domenica scorsa Carmine Parlato, sorprendentemente calmo, si presentava ai microfoni di Radio Sound dopo la sconfitta a San Marino. Poco dopo la Curva Nord, comunicava la sua intenzione di disertare il “Garilli” sia nel match interno di Coppa, sia in quello successivo di campionato. Era evidente che qualcosa si fosse già rotto. Il tecnico napoletano, che rimane uno dei più vincenti della serie D, non è riuscito a portare il suo calcio a Piacenza. La media punti è impietosa. Dopo il 4-0 nella gara d’esordio Parlato ha raccolto solo 3 punti in 6 giornate. Un ruolino di marcia da retrocessione.

Due esoneri in 9 ore

Martedì 19 novembre 2024 rimarrà una data da record negativi per il club di via Gorra. In tarda mattinata il club comunicava di aver sollevato il direttore sportivo Alessio Sestu dall’incarico e di aver affidato il ruolo all’ex Lumezzane Zerminiani. Poi il caos. Il club esonera Parlato e chiama in panchina Simone Bentivoglio, che a Piacenza ben ricordano per la sua implicazione nel calcio scommesse del 2011. Fatti che costarono carissimo ai colori biancorossi. I tifosi, in particolare il gruppo organizzato della Curva Nord, durante il primo ed unico allenamento condotto dal tecnico hanno avuto un confronto pacifico, ma serrato, con il presidente Polenghi dicendogli apertamente “O lui o noi”. Il patron biancorosso in prima istanza difende le sue scelte poi cede ed esonera anche Bentivoglio, riaffidando la squadra a Rossini nella tarda serata di martedì. Follia totale del Piacenza! Risoluzione con Bentivoglio, torna Rossini

Polenghi a Caffè Biancorosso: “Mi assumo tutta la responsabilità”

I biancorossi ritrovano il sorriso almeno in Coppa Italia

Al primo match della sua seconda gestione Rossini sorride. Una vittoria che fa poco testo, perchè arrivata in una competizione di secondo rango, come la Coppa Italia, ma che serve per il morale. I piacentini hanno battuto 2-1 il Villa Valle con reti di Manicone e Silva, ipotecando il passaggio del turno Il Piacenza corre forte solo in Coppa Italia: 2-1 al Villa Valle, biancorossi agli ottavi

Imolese, un avversario davvero tosto

Dopo il putiferio generale si cerca di trovare la concentrazione giusta per affrontare al meglio una partita che sarebbe difficile anche in condizioni ottimali. Al “Garilli” si presenterà infatti un’Imolese che ad oggi ha ben 8 punti in più dei biancorossi, ma soprattutto che ha dovuto alzare bandiera bianca solo due volte in tutto il campionato (contro Tau e Ravenna). La formazione di mister D’Amore è in serie positiva da 6 partite, merito anche della panchina. Domenica scorsa, contro la Sammaurese, c’hanno pensato Calaprese e Piedfederici a chiudere il discorso. I rossoblù sono a -6 dalla vetta e possono sognare in grande, i biancorossi, classifica alla mano, non partiranno con i favori del pronostico.

La 13esima giornata di serie D, girone D

Piacenza vs Imolese

Sammaurese vs Fiorenzuola

Lentigione vs Corticella

Pistoiese vs San Marino Calcio

Prato vs Zenith Prato

Ravenna vs Tau

Sasso Marconi vs United Riccione

Progresso vs Cittadella Vis Modena

Tuttocuoio vs Forlì

La classifica

1. Tau 28 punti

2. Ravenna 25 punti

3 Forlì 24 punti

4 Lentigione23 punti

5 Imolese 22 punti

6 Pistoiese 19 punti

7 Sasso Marconi 19 punti

8 Tuttocuoio 17 punti

9 Cittadella Vis Modena 16 punti

10 Corticella 16 punti

11 Piacenza 14 punti

12 SCD Progresso 13 punti

13 Fiorenzuola 12 punti

14 United Riccione 11 punti

15 Prato 11 punti

16 San Marino Calcio 11 punti

17 Zenith Prato 11 punti

18 Sammaurese 4 punti