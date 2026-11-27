Riparte dal tempio del rugby italiano il cammino di Sitav Rugby Lyons in Serie A Elite, con i Leoni che devono riprendersi dopo la beffa patita nell’ultimo turno nella sfida sul campo del Rovigo. Una sconfitta allo scadere che ha spezzato il cuore dei bianconeri, che però devono trarre le indicazioni migliori da un primo mese di campionato chiuso con una vittoria preziosa e due punti di bonus in classifica.

Una settimana di libertà concessa ai ragazzi da Coach Paoletti ha permesso di ricaricare le batterie dopo un tour de force importante: cinque partite consecutive tra campionato e coppa che hanno sicuramente pesato nel finale della gara con Vicenza, in cui i Leoni non hanno trovato le forze per reagire alla rimonta degli ospiti, conclusasi con il calcio piazzato di Heymans oltre l’80’. Ora per i Leoni si prospetta un appuntamento da brividi: allo Stadio “Mario Battaglini” per sfidare la corazzata Femi-CZ Rugby Rovigo, unica formazione imbattuta in campionato e reduce da una vittoria al cardiopalma nel Derby don Padova nell’ultimo turno. Una squadra forte, che ha come obiettivo dichiarato la lotta per lo Scudetto, che sicuramente metterà a dura prova i Leoni.

D’altro canto, i bianconeri potranno giocare senza pressioni ed esprimere il proprio gioco con serenità, puntando a raccogliere frutti da ogni occasione. In casa Lyons purtroppo è emergenza in cabina di regia: Dopo il grave infortunio al ginocchio di Russo, anche Camero è fermato ai box dopo aver lasciato in anticipo il campo contro Vicenza, e sarà così Giovanni Via a indossare la maglia numero 10 e guidare la linea arretrata assieme al fratello Alessandro. In panchina ci sarà anche la prima Convocazione con la prima squadra di Nicholas Groppelli, promosso dalla squadra cadetta per sopperire alle assenze all’apertura. Tra gli assenti anche Alex Mattioli, che viene rimpiazzato in seconda linea da Matteo Salerno.

Tutto pronto per il calcio di inizio della sfida valida per la quarta giornata di Soladria Serie A Elite, che vedrà Sitav Rugby Lyons scendere in campo alle ore 14.30 di sabato al “Battaglini” di Rovigo per affrontare i Bersaglieri della Femi-CZ. La partita sarà trasmessa in live streaming sulla piattaforma di The Rugby Channel.