Seconda trasferta per le giallobiancoblù che domani, sabato 28 novembre, affronteranno la compagine veneta della Mgs Area Sport Peschiera, settima in classifica con 9 punti (3 vittorie e 3 sconfitte). Forti del successo al tie-break contro l’Omac Arnopolis, che ha consolidato il primo posto in graduatoria, le ragazze vogliono proseguire il momento positivo.

La gara contro la Mgs Area Sport Peschiera non sarà semplice. Nell’ultimo turno la squadra veneta, guidata da un’allenatrice esperta come Valeria Magri, ha vinto in trasferta per 3-2 rimontando da 2-0 sul campo del Centro Volley Reggiano. Tra i punti di forza figurano l’alzatrice Marta Bissoli, le schiacciatrici Federica Comotti e Francesca Pinetti (ex Brescia e Offanengo in A2), la centrale Caterina Miori e il libero Veronica Di Nucci.

Si tratta della prima sfida in campionato tra piacentine e benacesi, dopo l’amichevole estiva che aveva visto imporsi la Pallavolo San Giorgio. La partita si giocherà al palazzetto comunale di Sirmione (Brescia), in via Leonardo da Vinci 24,alle ore 20.30. L’arbitraggio è affidato a Federica Frighetto e Federico Garbin della sezione Fipav di Vicenza.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube Area Sport Peschiera, oppure potrà essere seguito tramite il Live Score sul sito Federvolley. Il costo d’ingresso è di 5 euro.