Nel pomeriggio di ieri, al culmine di un lungo appostamento organizzato dalla Polizia di Stato di Piacenza, gli agenti hanno arrestato un altro spacciatore, individuato dalla Squadra Mobile in seguito ai controlli in borghese nelle zone delicate della città.
In particolare, si tratta di un 22enne albanese, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, con precedenti specifici per spaccio di stupefacenti commessi negli ultimi mesi a Cuneo e Parma.
Lo spacciatore è stato infatti agganciato dagli equipaggi in borghese nella zona della Galleana, mentre si muoveva con fare sospetto a bordo di un veicolo a noleggio.
Hanno quindi pedinato il soggetto lungo la SS45 a Piacenza, poi lo hanno fermato all’atto di cedere una dose di cocaina ad una cittadina italiana, dietro il corrispettivo di euro 60.
Trovato in possesso di alcune dosi e di denaro in banconote di piccolo taglio, confermati i sospetti degli investigatori, era possibile risalire al domicilio dello stesso, una camera in affitto nel paese di Caorso.
La perquisizione di auto e veicolo di sequestrare complessivamente 28,8 grammi di cocaina divisa in dosi, 1760 euro ed un bilancino di precisione.
Lo spacciatore veniva tratto in arresto per detenzione e cessione di stupefacenti permanendo presso questi uffici in attesa del rito per direttissima.