U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Alessandro De Vitis, difensore/centrocampista classe 1992, che entra a far parte della rosa della Prima Squadra a disposizione di mister Nicolò Araldi.

Giocatore di grande esperienza e caratura tecnica, De Vitis vanta un importante trascorso nel calcio professionistico italiano, con oltre 150 presenze in Serie B e numerose stagioni in Serie C.

Cresciuto nei settori giovanili di Piacenza, Fiorentina e Parma, nel corso della propria carriera ha vestito le maglie di Modena, Padova, Sampdoria, Carpi, SPAL, Latina, Pisa e Rimini, prima di approdare al Piacenza nella seconda parte della stagione 2025/2026.

Particolarmente significativa la sua esperienza con la maglia del Pisa, indossata per sette stagioni consecutive dal 2017 al 2024, conquistando la promozione in Serie B nella stagione 2018/2019.

Nel suo palmarès figurano anche la vittoria del campionato di Lega Pro e della Supercoppa di categoria con la SPAL nella stagione 2015/2016, oltre alla conquista della Coppa Italia di Serie C con il Rimini nella stagione 2024/2025.

De Vitis ha inoltre vestito la maglia della Nazionale italiana nelle diverse selezioni giovanili, dall’Under 16 all’Under 20.

De Vitis rappresenta un innesto di spessore per la formazione rossonera, alla quale metterà a disposizione il proprio bagaglio tecnico e di esperienza.