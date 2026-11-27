Nella giornata di ieri un cittadino nigeriano di 38 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato destinatario di un provvedimento di espulsione.

L’uomo è stato rintracciato da personale delle Volanti nei pressi della Stazione Ferroviaria ed essendo sprovvisto di documenti è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per tutti gli accertamenti finalizzati all’identificazione e all’adozione del provvedimento di espulsione.

Il soggetto si è reso responsabile di diversi reati commessi tra le province di Piacenza, Lodi e Parma tra cui rifiuto di fornire le proprie generalità e violazione dell’ordine di allontanamento del Questore.

Al termine degli accertamenti condotti dall’Ufficio Immigrazione e alla luce di quanto emerso, è stata avviata la procedura di espulsione dell’uomo il quale è stato, nello stesso giorno, accompagnato da personale specializzato della Questura presso il CPR di Gradisca d’Isonzo (GO).