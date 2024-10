Piacenza – Prato LIVE dalle 15:00 su Radio Sound

L’era Rossini è ufficialmente giunta al termine: dopo il brutto pareggio tra Piacenza e Progresso, infatti, la società biancorossa ha deciso di sollevare l’allenatore piacentino dal suo incarico (leggi qui il comunicato ufficiale).

Ora per i biancorossi è tempo di novità e la partita odierna contro il Prato si spera possa essere l’inizio di un’era vincente: Piacenza pronto a scendere in campo oggi Domenica 13 Ottobre al “Garilli” per il primo match di Carmine Parlato sulla panchina biancorossa.

La probabile formazione

Piacenza (4-2-3-1): Franzini; Iob, Somma, Silva, Napoletano; Corradi, Bachini; Sartore, Mauri, Bitihene; Recino. All Parlato.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli