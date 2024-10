Piacenza – Sasso Marconi 1-1, Iob risponde a Deme: i biancorossi non vanno oltre il pareggio nonostante la superiorità numerica. Parlato: “Chi si sacrificherà avrà spazio, gli altri rimarrano fuori” – AUDIO

Un pareggio amaro quello tra Piacenza e Sasso Marconi, con i biancorossi che erano in cerca della seconda vittoria consecutiva, ma, nonostante l’ultima mezz’ora giocata con 2 uomini in più, sono riusciti a strappare solo un punto a un Sasso Marconi in gran forma nell’ultimo periodo.

Parlato si affida al 4-3-3 per la sfida odierna, con il tridente Mauri, Recino, Sartore.

La gara non inizia nel migliore dei modi per i biancorossi: tanto possesso da parte degli ospiti e poca costruzione per i piacentini. Al 23′, infatti, lo svantaggio: Deme salta Solerio, Somma non va in raddoppio, e il classe ’05 non sbaglia a tu per tu con Franzini. Nei minuti successivi il Piacenza cresce e crea numerose occasioni, poi al 35′ il pareggio: Sartore salta un uomo al limite, cross basso a cercare Iob, che stoppa e calcia con il sinistro e infila Celeste trovando il gol dell’1-1. Le squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di parità.

Inizia il secondo tempo e la gara inizia a entrare nel vivo: dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa Deme viene messo giù in area da un intervento decisamente dubbio e l’arbitro non esita a indicare il dischetto del rigore. Mancini, sul punto di battuta, calcia e Franzini si fa trovare pronto e para il calcio di rigore. Nel corso della ripresa il Piacenza costruisce poco e le squadre iniziano ad allungarsi, poi al 72′ la vera svolta della partita: Pampaloni viene ammonito per la seconda volta dopo un fallo a centrocampo ed è costretto a lasciare il campo, pochi secondi dopo, espulso anche Deme.

Il Sasso Marconi in pochi minuti si trova con due uomini in meno. I biancorossi, complice la superiorità numerica, iniziano ad attaccare alla ricerca del gol del vantaggio, costruendo tanto e mettendo tanti cross. Nonostante i numerosi tentativi, i biancorossi non vanno oltre il pareggio al “Garilli” e la distanza dalla vetta aumenta. Prossimo appuntamento Domenica 27 Ottobre, Tuttocuoio – Piacenza, solo su Radio Sound.

La partita

Primo tempo

Squadre in campo: un minuto di silenzio in memoria di Gigi Rocca, scomparso pochi giorni fa a causa di un malore. Calcio d’inizio in questo momento! Segui la diretta su Radio Sound.

3′- Prima falcata di Mauri sulla fascia sinistra. Ottima chiusura della difesa ospite che evita il pericolo.

10′-Possesso Sasso Marconi che sembra esser partito meglio dei biancorossi in fase di costruzione. Piacenza che, però, copre e gestisce bene gli spazi in fase difensiva.

18′- Occasione per Santarpia che recupera un pallone al limite dell’area avversaria, ma non riesce a calciare e Celeste blocca. Prima occasione per i biancorossi.

19′- Sasso Marconi costretto al cambio: esce in barella il capitano Gironi, al suo posto Galassi.

22′- Mauri lancia Sartore che prova il cross, Recino non arriva e palla in fallo laterale.

23′- Sasso Marconi avanti con Deme. Serpentina tra i difensori per l’esterno classe ’05 che poi si trova a tu per tu con Franzini e non sbaglia.

28′- Intervento in ritardo su Sartore che si stava involando verso l’area avversaria. Giallo inevitabile per Pampaloni.

32′- Solerio si divora un gol a botta sicura da due passi. Piacenza in crescita.

35′- Iob trova il gol del pareggio! Dopo alcuni minuti di crescita, il difensore classe ’04 con il mancino trova il gol dell’1-1.

41′- Piacenza vicino al vantaggio: cross di Mauri che trova Recino che con la testa spizza per Sartore che per un soffio non impatta il pallone del possibile 2-1.

44′- Biancorossi ancora in avanti. Questa volta prova Mauri dal limite dell’area: palla alla sinistra di Celeste.

45′- Finisce qui la prima frazione di gioco. Piacenza non al meglio in avvio di gara, poi, dopo lo svantaggio, gli uomini di Parlato hanno aumentato i giri del motore e hanno trovato il pareggio e rischiato di trovare il vantaggio in più occasioni.

Secondo tempo

45′- Inizia ora il secondo tempo. Nessun cambio da ambe le parti, punteggio di 1-1.

52′- Calcio di rigore per il Sasso Marconi. Deme va giù in area dopo un contatto decisamente dubbio con Argint.

54′- Franzini para il rigore e salva il Piacenza! Errore di Mancini.

62′- Piacenza decisamente meno propositivo rispetto alla fine del primo tempo. Non si riesce a trovare spazi per attaccare, complice anche il gran lavoro difensivo da parte del Sasso Marconi.

66′- Proteste dei giocatori del Piacenza dopo un contatto in area, per l’arbitro, però, non c’è nulla.

71′- Deme espulso per doppia ammonizione! Brutto intervento su Argint sull’out di destra. Sasso Marconi in 9.

77′- Mauri sbaglia a tu per tu con Celeste. Occasione gigante per i biancorossi.

84′- Mauri tenta il cross, ma colpisce il palo esterno. Piacenza in cerca del vantaggio in questi minuti finali.

90′- 6′ di recupero assegnati dall’arbitro.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-3-3): Franzini; Argint, Somma, Silva, Solerio; Iob, Bachini, Santarpia; Sartore, Recino, Mauri. All Parlato.

Sasso Marconi (4-4-2): Celeste, Tarozzi, Montanaro, Geroni, Cudini, Marcaletti, Deme Serigne, Pampaloni, Mancini, Pelloni, Micheal. All Pedrelli.

A cura di Riccardo Celli