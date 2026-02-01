Pistoiese – Piacenza LIVE su RADIO SOUND dalle 14:30

Ci sono gare che possono svoltare una stagione, che possono cambiare il corso di un campionato, che possono riaccendere le speranze o spegnerle definitivamente. A Pistoia, per il Piacenza Calco, è una di quelle partite. Quasi 500 i tifosi a seguito dei biancorossi per cercare di contrastare la macchia arancione dei padroni di casa. La truppa di Franzini arriva in fiducia dopo i successi su Imolese e Rovato, ma di fronte si troverà una squadra agguerrita, cambiata profondamente dopo il mercato di gennaio e reduce da ben 6 successi consecutivi. Cristiano Lucarelli, subentrato in panchina ad Antenucci avrà l’imbarazzo della scelta grazie agli investimenti del club. Gli ospiti devono rinunciare allo squalificato Taugourdeau, mentre Ciuffo, alle prese con una botta al polpaccio, non è ancora al top. Partirà Cabri

La probabile formazione

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Cabri, Sbardella,Martinelli, Bertin, Putzolu, De Vitis, Poledri, Campagna, Manuzzi, Mustacchio. All. Franzini

