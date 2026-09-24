Pistola in pugno minaccia la farmacista e si fa consegnare l’incasso, indagini in corso

24 Settembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
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Rapina nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 settembre, in una farmacia di via Farnesiana. Un uomo armato di pistola ha minacciato la farmacista presente in quel momento e si è fatto consegnare l’incasso. Il rapinatore è poi fuggito con un bottino di alcune centinaia di euro.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è entrato nella farmacia e, una volta all’interno, avrebbe estratto una pistola rivolgendola contro la farmacista di turno.

Sotto la minaccia dell’arma, il malvivente ha intimato alla donna di consegnargli il denaro presente in cassa. Ottenuti i contanti, per un valore di alcune centinaia di euro, si è rapidamente allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e risalire all’identità del responsabile.

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