Pizza e Birra in omaggio, presso Campagna Amica Piacenza

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di omaggiarvi con un trancio di pizza e una birra artigianale alla spina per due persone.

Leggi il testo seguente e ascolta la diretta…

Gli omaggi possono essere ritirati nell’area ristoro prezzo Campagna Amica (in via Farnesiana, 17 – Piacenza), mercoledì 21 dicembre 2022 dalle ore 16 alle 21; per l’occasione sarà presente il pizzaiolo.

Per aggiudicarti un trancio di pizza e una birra artigianale alla spina per due persone invia subito un SMS/WhatsApp al 333 75 75 246 con scritto:

PIZZA E BIRRA + il tuo nome e cognome.

I fortunati saranno richiamati.

Ascolta Radio Sound, potrai aggiudicarti tanti omaggi!