Polizia, l’annuncio del sindacato Siap: “Tre nuovi funzionari per la questura piacentina, passo nella giusta direzione”

“Dopo le nostre denunce arrivano tre nuovi funzionari in Questura. È un segnale di controtendenza che accogliamo positivamente, ma non basta”. È quanto afferma Sandro Chiaravalloti, segretario provinciale del Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), commentando il rafforzamento dell’organico della Questura di Piacenza.

I tre funzionari si aggiungono ai dieci agenti e ai sei ispettori già assegnati come rinforzo negli ultimi mesi. Un incremento che, secondo il sindacato, rappresenta un passo nella giusta direzione dopo anni di carenze, ma che non è ancora sufficiente a garantire la piena efficienza del presidio di sicurezza sul territorio.

“Piacenza, per la sua posizione geografica e per la presenza di numerosi poli logistici, gestisce un numero elevatissimo di pratiche legate all’immigrazione – spiega Chiaravalloti –. Rapportando il numero di abitanti alle richieste di permesso di soggiorno, la nostra Questura è la terza in Italia”.

Una situazione che, secondo il Siap, richiede non solo maggior lavoro amministrativo, ma anche un’intensa attività di controllo del territorio e di indagine. “Fino a quando non si raggiungerà un organico di almeno 200 unità non potremo ritenerci soddisfatti”, sottolinea il sindacalista.

Particolare attenzione viene richiesta per l’Ufficio Volanti. Negli ultimi giorni, infatti, la necessità di garantire la vigilanza di una persona ricoverata in ospedale e sottoposta a misura restrittiva avrebbe assorbito numerose risorse operative, costringendo in alcuni turni – anche serali e notturni – una sola volante a coprire l’intero territorio cittadino.

“Una situazione che ha comportato un carico di lavoro enorme per gli operatori in servizio”, evidenzia Chiaravalloti, che auspica ulteriori rinforzi anche per la Polizia Postale e la Polizia Ferroviaria, settori che il sindacato definisce “ormai al collasso”.

Il Siap conclude ribadendo la necessità di proseguire sulla strada del potenziamento degli organici per garantire sicurezza, efficienza dei servizi e adeguate condizioni di lavoro per gli operatori di polizia.

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