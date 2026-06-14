Ciclismo – Week end con ottimi risultati su più fronti per l’Asd Programma Auto

Week end con ottimi risultati per l’Asd Programma Auto, formazione amatoriale piacentina in evidenza su più fronti con i propri portacolori.

A Prato Sesia (Novara), nella quarta prova del circuito Alpi Superprestige, Dario Salvaderi ha sfiorato la top ten assoluta chiudendo all’undicesimo posto, oltre a vincere la propria categoria Master 5. Alla Stelvio Santini, in Alta Valtellina, invece, nona posizione nei Master 4 per Fabio Sartori. Ancora montagne, questa volta alla Top Dolomites, in Trentino a Pinzolo-Madonna di Campiglio, dove Matteo Arruzzoli è salito sul gradino più basso del podio della propria categoria, la Gentleman 1.

La società del presidente Piergiorgio Zambelli, infine, ha partecipato numerosa al Giro del Mito, appuntamento a Bagno di Romagna con i tracciati disegnati nelle “Foreste Sacre” dell’Appennino tosco-romagnolo. Nel percorso medio, Francesco Vai ha conquistato il terzo posto assoluto, salendo sul gradino più alto del podio nella categoria Juniores. Top 15, invece, per Alberto Baesso, quattordicesimo al traguardo e quinto nei Seniores A a completare una coppia bianconera di spessore.

Tante soddisfazioni anche nel percorso lungo, dove Gianluca Poggioli ha griffato una bella decima posizione assoluta, centrando l’argento nei Veterani A, mentre Matteo Badini ha sfiorato il podio Juniores conquistando il quarto posto di categoria. In campo femminile, sempre nel percorso lungo, a brillare è stata Mara Manfredi, seconda donna al traguardo e “regina” delle Donne A.

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