Polizia locale aggredita, la Diocesi: “Non si approfitti di questi episodi per creare un polverone contro l’immigrazione in generale”

“L’Ufficio di Pastorale per i Migranti della Diocesi di Piacenza – Bobbio esprime tutta la sua solidarietà ai due poliziotti urbani rimasti vittime della violenza di un immigrato nigeriano durante l’espletamento del loro lavoro e del loro dovere”. Inizia così la nota dell’Ufficio di Pastorale per i Migranti della Diocesi di Piacenza – Bobbio, a firma di Padre Mario Toffari e Giuseppe Chiodaroli.

LA NOTA DELL’UFFICIO MIGRANTI DELLA DIOCESI

Non ci stancheremo mai di diffondere tra gli immigrati il dovere del rispetto della legge e delle norme del Paese che li ospita e anche di coloro che, come la Polizia Urbana, garantiscono il corretto vivere civile.

Un particolare ricordo va anche alle famiglie dei due poliziotti urbani: vi siamo vicini e condividiamo il disagio e anche la rabbia per chi, sbagliando gravemente, ha provocato inutile dolore a persone innocenti e impegnate in favore della nostra società.

Mentre, se pur nel rispetto dovuto ad ogni persona umana, ci auguriamo che la giustizia risponda con il dovuto rigore educativo nei confronti di chi ha sbagliato, speriamo anche che venga risparmiata alla nostra città la solita tiritera di chi approfitta di questi singoli e gravi episodi per creare un polverone contro l’immigrazione in generale, tentando di far dimenticare il contributo alla nostra società, di tanta brava gente immigrata, che sta lavorando nelle nostre strutture produttive e con i nostri anziani.

