Canottaggio – Oro a Torino per il quattro misto della Vittorino da Feltre

Prima uscita agonistica del 2026 per la squadra di canottaggio della Vittorino da Feltre allenata da Paolo Michelotti, Gianluca Riscazzi, Paolo Groppi e Umberto Moroni. Squadra di scena a Torino nella “D’Inverno sul Po”, gara internazionali di fondo giunta alla 43ª edizione. La regata, sulla distanza dei cinquemila metri, ha previsto una gara nazionale per tutte le imbarcazioni e una internazionale aperta agli equipaggi del doppio, quattro di coppia e dell’otto.

Nella prima giornata di gare, la Vittorino, con sette equipaggi al via, ha centrato subito la vittoria nel quattro misto Under 19 con l’equipaggio formato da Marco Tinelli, Matteo Sardi, Viola Ferrari e Giorgia Sardi, primo al traguardo con l’ottimo tempo di 16’19”. Sempre tra gli Under 19 ventiduesimo posto per Pietro Campominosi nel singolo, mentre con la stessa imbarcazione, nella categoria Under 23, eccellente quarto posto per Dario Guerra rallentato da un leggero contatto con un’altra imbarcazione.

Nella categoria Under 14, undicesimo posto per il doppio Cadetti formato da Alberto Molari ed Ettore Tamborlani; sempre tra i Cadetti, sedicesimo posto in singolo per Riccardo Podestà. Nella categoria Allievi C, due i doppi biancorossi al via: nono posto per Gabriele Dall’Aria e Luca Santi e decimo posto per Giacomo Fontana e Gabriele Biselli.

Le competizioni internazionali

Ottimi risultati per la Vittorino da Feltre anche nella competizione internazionale della domenica a cui hanno preso parte anche equipaggi federali che hanno alzato il livello della competizione. Tra gli Under 19, quinto posto nel quattro di coppia per Marco Tinelli e Matteo Sardi in equipaggio misto con la Canottieri Ravenna (Alessandro Mazzotti e Simone Conti), mentre tra gli Under 17 sedicesimo piazzamento per l’otto misto composto da Lorenzo Magnani della Vittorino, in equipaggio misto con con Canottieri Nino Bixio e D’Aloja (Enea Stanziani, Santiago Marconi, Lorenzo Tonello, Giacomo Filippin, Martino Freschi Simone Mozzani, Kalamian Polledri e Gabriele Dallarda. Sempre tra gli Under 17, nel quattro di coppia femminile nono posto l’equipaggio misto Vittorino-Cus Ferra-Barion con la biancorossa Giorgia Sardi insieme ad Ada Barlotti, Adelaide Montesano, Emma Sabbatini.

Nell’Under 23, quinto posto per il quattro di coppia del Cerea con il biancorosso Dario Guerra, e quinto posto per Leonardo Ghioni, ex atleta della Vittorino da quest’anno anno tesserato, per motivi di studio, per il Rowing Club Genovese. Da segnalare anche l’ottimo terzo posto nel doppio Esordienti per la biancorossa Giorgia Civardi in coppia con Chiara Busdraghi (Canottieri Limite), entrambe alla prima gara. Tra i Cadetti, tredicesimo posto per il quattro di coppia di Alberto Molari, Riccardo Podestà ed Ettore Tamborlani coadiuvati da Dario Crupi Dario del Cus Ferrara. Quindicesimo posto, infine, nel quattro di coppia Allievi C per Gabriele Biselli Gabriele, Gabriele Dallarda, Giacomo Fontana e Luca Santi.

