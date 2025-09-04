Crollato nel 2015, ciò che resta del ponte Barberino perde altri pezzi: ricostruzione al via nei prossimi giorni?

Dovrebbero partire nei prossimi giorni i lavori di ricostruzione del Ponte Barberino, nel comune di Bobbio. A fine 2024, infatti, la Regione aveva approvato i 31 progetti di mobilità e viabilità che saranno cofinanziati con circa 81 milioni di euro, sui 137 disponibili, dei Fondi di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027. Per la provincia di Piacenza sono in arrivo 4.364.960 euro, finalizzati alla ricostruzione del ponte Barberino di Bobbio.

Il crollo del ponte risale al 14 settembre 2015, il giorno del grosso alluvione che mise in ginocchio la provincia piacentina. Da anni cittadini e istituzioni chiedono la ricostruzione.

Una richiesta divenuta ancora più impellente nei giorni scorsi: i resti del ponte hanno “perso altri pezzi” a causa dell’ultima ondata di maltempo.

