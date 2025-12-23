Ponte sul Nure lungo la via Emilia Parmense, Anas: “Concluso il primo stralcio dei lavori, cronoprogramma rispettato”

Anas (Gruppo FS Italiane) ha concluso il primo stralcio dei lavori di manutenzione del ponte sul Nure, avviati lo scorso 15 settembre, lungo la strada statale 9 “via Emilia” in provincia di Piacenza.

I lavori, dunque, con una durata totale prevista di 6 mesi proseguono nel rispetto del cronoprogramma e degli impegni assunti con il territorio in sede prefettizia.

L’opera è stata realizzata nel 1838 ed è costituita da quattro pile in alveo e da cinque arcate in muratura. La struttura originale è stata integrata in epoca recente da un marciapiede realizzato in calcestruzzo armato a sbalzo (cioè, che sporge dalla struttura del ponte e sostenuto da struttura interna) su entrambi i lati.

I lavori in corso di esecuzione, per un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro, hanno lo scopo di innalzare i livelli di standard del ponte sia dal punto di vista statico che antisismico, rispettando il vincolo monumentale al quale è soggetta l’opera.

Le prossime tappe

In particolare, si prevede:

la demolizione degli sbalzi laterali costituenti i marciapiedi;

la realizzazione di un nuovo impalcato misto in acciaio e calcestruzzo all’interno della struttura esistente;

l’allargamento della sede stradale con la realizzazione di cordoli laterali, nuove barriere e il rifacimento della rete di raccolta delle acque di piattaforma;

il restauro conservativo della struttura esistente.

Un progetto innovativo

Il progetto è innovativo sia per le caratteristiche del ponte sia per il vincolo monumentale a cui lo stesso è sottoposto: di fatto si sta realizzando un nuovo ponte dentro quello esistente.

Ad oggi sono state eseguite, tra le altre, le attività di svuotamento del ponte e di demolizione dei marciapiedi in calcestruzzo armato, le attività di realizzazione dei nuovi pulvini (elementi strutturali del ponte) sulle pile esistenti e l’esecuzione dei micropali di rinforzo sulla spalla lato Piacenza; infine recentemente è stato eseguito e completato il varo del nuovo impalcato misto in acciaio e calcestruzzo.

Il secondo stralcio dei lavori, avviati in continuità a quelli eseguiti, come noto, verrà eseguito in completa assenza di traffico, pertanto, la statale rimane chiusa al traffico tra il km 253,950 ed il km 254,150.

Anas e le imprese affidatarie lavorano con il massimo impegno per rispettare il cronoprogramma e gli impegni presi con il territorio, con l’obiettivo di concludere i lavori prima possibile.

