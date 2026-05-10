“La musica unisce”, successo per la Passeggiata Musicale del Conservatorio

Le note hanno attraversato il cuore di Piacenza trasformando strade, sagrati e giardini in un unico grande palcoscenico a cielo aperto. Con “Passeggiata Musicale – On the Road”, il Conservatorio Nicolini ha regalato alla città un pomeriggio di musica diffusa e partecipazione, capace di unire giovani talenti, cori, ensemble e realtà artistiche del territorio in un percorso itinerante che ha coinvolto e emozionato il pubblico tappa dopo tappa.

L’evento, organizzato da Patrizia Bernelich all’interno della rassegna Una Stagione su Misura, ha confermato il ruolo del Conservatorio come centro propulsore della vita culturale piacentina e punto d’incontro tra formazione, comunità e condivisione.

L’apertura sul sagrato della Basilica di San Francesco ha subito dato il tono alla manifestazione con il sestetto di trombe del Conservatorio formato da Manuel Cotti, Matteo Villani, Michele Quero, Fabio Corcagnani, Paolo Subacchi e Matilde Bassanetti.

Da lì, il percorso è proseguito verso il Duomo con il progetto 5/4 Manos Blancas, diretto da Mariangela Lontani e Ruben Ferrari, offrendo un momento particolarmente intenso e partecipato. Grande attenzione anche per l’assolo di violino di Greta Nikole Galli davanti alla Basilica di Sant’Antonino, seguito dall’esibizione del Coro del Terzo e delle Voci Bianche del Coro Farnesiano, diretti da Raffaella Fellegara e Paola Gandolfi con l’accompagnamento pianistico di Corrado Pozzoli.

La passeggiata è poi continuata nella chiesa di Santa Maria in Cortina con il Coro Voci Bianche di Piacenza diretto da Giorgio Ubaldi, per arrivare ai Giardini Ricci Oddi dove il duo violinistico Young, composto dalle studentesse del Nicolini Maria Fenucci e Manuela Mosca, ha portato la musica anche negli spazi aperti della città. Il gran finale nel Salone del Conservatorio con la Youth Orchestra diretta da Paola Busconi ha concluso una giornata vissuta come una vera festa collettiva della musica, raccogliendo idealmente tutte le tappe precedenti in un unico momento conclusivo.

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