Prato – Piacenza, una trasferta insidiosa per i biancorossi (fischio d’inizio alle ore 15:00 di domenica)

Una settimana difficilissima per mister Rossini, ancor di più, se è possibile, per i suoi calciatori. Il Piacenza sembrava essersi messo definitivamente alle spalle una prima parte di stagione totalmente da dimenticare, per intraprendere un campionato certamente non di primissimo livello, ma almeno tranquillo. Puntualmente i biancorossi hanno avuto quella che in campo medico si definirebbe una “brutta ricaduta”. I sintomi sono sempre gli stessi: leggerezze difensive, giro palla sterile, mancanza di carattere. Così il Progresso, che si presentava al “Garilli” come peggior attacco di tutto il girone D, riesce nell’impresa di passare in vantaggio e di vincere la partita. (Clicca qui per riascoltare i “Punti di vista” di Andrea Amorini) Punti di vista: “Rialzarsi dopo una caduta come questa non è facile”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza – Progresso – AUDIO

Il tecnico ricorda il gol fantasma non convalidato dall’arbitro, ma data la ben diversa qualità della sua squadra rispetto a quella bolognese è chiaro che non possa essere l’unica scusante dell’ennesimo scivolone piacentino.

Ora non resta che voltare pagina e far dimenticare in fretta gli ultimi 90‘. In Toscana servirà ben altro tipo di prestazione per aver ragione di un Prato che, in caso di successo, distanzierebbe ulteriormente la zona rossa.

C’era anche Maccarone tra la lista dei papabili allenatori del Prato dopo l’esonero di Ridolfi a metà ottobre. Il club biancazzurro del presidente Stefano Commini ha però scelto mister Marco Mariotti per rialzare le sorti della squadra. Con il nuovo tecnico alla guida le cose sono cambiate eccome. Su 10 partite sono arrivati 7 risultati utili. Dopo due passi falsi sono arrivati i successi con Sammaurese e Tuttocuoio, inframezzati solo dal pari senza reti con il Sasso Marconi. Al “Garilli” finì 4-0 per i biancorossi: era l’esordio di Carmine Parlato sulla panchina del Piacenza: tutti si illusero che potesse essere l’inizio di qualcosa di importante, ma l’allenatore, come tutti sappiamo, non riuscì ad ottenere nessun altro successo in questa piazza.

Zucchini: “la classifica non aiuta a mantenere la calma, così finiamo spesso per commettere errori”

Il difensore del Piacenza, nel corso della rubrica settimanale “Caffè Biancorosso” ha ribadito che gli errori sono figli di una mancanza di serenità. Per le prossime due partite, sulla carta molto complicate, ha dato però una chiave di lettura positiva: “Prato e Ravenna sono squadre che giocano a viso aperto, per noi è più semplice esprimere il nostro gioco” (ascolta l’intervista completa) Piacenza Calcio: la continuità resta un miraggio | Gianluca Zucchini

La classifica

Forlì e Ravenna 51, Tau 48; Pistoiese e Lentigione 41; Imolese 32; Tuttocuoio 30; Prato 29; Cittadella Vis Modena 28; Sasso Marconi e Piacenza 25; Progresso 24; Zenith Prato 23; Corticella e San Marino 22; United Ricicone 19; Sammaurese e Fiorenzuola 16