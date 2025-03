Domenica 16 marzo alle ore 18 è in programma la presentazione del libro “Inattesa” di Anna Bonetti. Appuntamento alla Parrocchia Santi Angeli Custodi – Via Trebbia, 89 – Borgotrebbia.

Presentazione del libro “Inattesa” di Anna Bonetti il 16 marzo a Piacenza

Anna Bonetti, classe 1997, sorda profonda dalla nascita. Dopo aver studiato psicologia presso l’università LUMSA di Roma, ha lavorato come assistente educatore presso la scuola Audiofonetica di Brescia. Attualmente laureanda in scienze internazionali e diplomatiche presso l’università di Genova.

Per il mondo sono nata diversa, dice l’Autrice. Una diagnosi prenatale poteva decidere se dovevo vivere oppure no. Eppure, nonostante la mia sordità, amo infinitamente la mia vita.

Col mio libro voglio testimoniare, continua Anna Bonetti, che non esiste vita indegna di essere vissuta, ma una debolezza umana incapace di accoglierla. Soprattutto quando questa vita viene al mondo in un modo inaspettato. Inattesa è la prova vivente che ogni vita è meritevole, un viaggio alla scoperta della mia storia: dalla mia sordità profonda, che impattò come un meteorite nella vita dei miei genitori, al mio impegno per la difesa della vita nascente, nella speranza di porre una sfida all’ipocrisia del mondo.