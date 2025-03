La mostra di Romano Bertuzzi “L’anima delle cose”, inaugurazione il 10 marzo all’Università Cattolica

Lunedì 10 marzo, alle 11.30, nell’atrio d’onore del campus piacentino dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sarà inaugurata la mostra di Romano Bertuzzi dal titolo “L’anima delle cose”, a cura di Carlo Francou. L’esposizione proseguirà fino al 12 aprile.

Romano Bertuzzi “L’anima delle cose”

Romano Bertuzzi nasce a Forno in Val Trebbia, una piccola frazione arroccata sull’Appennino piacentino e presto intraprende la strada della pittura per poi passare, sul finire degli anni Settanta dello scorso secolo, alla realizzazione di installazioni creando occasioni in cui il luogo, il tempo, la terra interagiscono in maniera armoniosa con l’uomo; rivolge in seguito la sua attenzione alla riscoperta della cultura contadina, recuperando le forme più antiche del vivere quotidiano. A questo itinerario del fare arte tiene sempre connessa la presenza del disegno, con i suoi pastelli neri su carta cotone, carichi di un realismo nel quale è sempre presente uno sguardo intimo e in grado di far emergere l’essenza stessa di quanto viene raffigurato.

Scrive Carlo Francou nel catalogo che introduce la mostra: “Tutto ha un’anima, anche piante e pietre ne possiedono una, sembra dirci Romano Bertuzzi con le sue matite su cartone. Cercare ciò che delle “cose” è nascosto alla vista, ma è presente nel profondo”. E ancora: “L’artista scruta la materia quasi volesse entrare a farne parte; in questo cammino, poco alla volta i contorni si perdono e l’orizzonte diventa sempre più vicino inghiottendo questo immaginario viaggiatore di infiniti, mai pago del proprio peregrinare interrogativo”.

«Con quest’esposizione di Romano Bertuzzi – dichiara Angelo Manfredini, direttore della sede di Piacenza-Cremona, l’Università Cattolica conferma una grande attenzione per l’arte. Ormai è una tradizione per il Campus di Piacenza ospitare mostre di artisti piacentini, aperte alla città e alla comunità locale. Con grande piacere abbiamo allestito questa raccolta di Romano Bertuzzi. Il titolo “L’anima delle cose” è inoltre fortemente evocativo: un invito a vivere il rapporto tra uomo e natura in una dimensione spirituale».