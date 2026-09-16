Principio d’incendio subito circoscritto nel deposito Iren a Borgoforte, notte di lavoro per i vigili del fuoco

Principio di incendio al deposito Iren di Borgoforte. Le fiamme, subito circoscritte e spente, sarebbero divampate in una zona della struttura nella quale erano presenti materiali infiammabili provenienti dai Centri di Raccolta del territorio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che subito hanno risolto la situazione. Non si registrano danni alle persone.

L’allarme è scattato nella mattinata, quando è stata segnalata la presenza di un principio di incendio all’interno del deposito. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata interessata un’area nella quale si trovavano anche alcuni solventi, che però non sono stati coinvolti dall’evento. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza della zona.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e ARPA. Restano da accertare le cause che hanno provocato il fatto e l’esatta entità dei danni.