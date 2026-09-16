Principio d’incendio subito circoscritto nel deposito Iren a Borgoforte, notte di lavoro per i vigili del fuoco

16 Settembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

Principio di incendio al deposito Iren di Borgoforte. Le fiamme, subito circoscritte e spente, sarebbero divampate in una zona della struttura nella quale erano presenti materiali infiammabili provenienti dai Centri di Raccolta del territorio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che subito hanno risolto la situazione. Non si registrano danni alle persone.

L’allarme è scattato nella mattinata, quando è stata segnalata la presenza di un principio di incendio all’interno del deposito. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata interessata un’area nella quale si trovavano anche alcuni solventi, che però non sono stati coinvolti dall’evento. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza della zona.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e ARPA. Restano da accertare le cause che hanno provocato il fatto  e l’esatta entità dei danni.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover