Lussardi dopo Pro Palazzolo – Piacenza 1-1: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra che non molla mai” AUDIO

25 Ottobre 2026 Andrea Crosali Calcio, Piacenza calcio, Sport
lussardi, piacenza calcio

Il vice allenatore del Piacenza ai microfoni di Radio Sound per l’intervista ESCLUSIVA dopo il pareggio in extremis sul campo della Pro Palazzolo: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra che non molla mai”

La partita

Piacenza, beffa evitata al 90’: Mustacchio firma il pareggio contro la Pro Palazzolo

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