Lussardi dopo Pro Palazzolo – Piacenza 1-1: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra che non molla mai” AUDIO

Il vice allenatore del Piacenza ai microfoni di Radio Sound per l’intervista ESCLUSIVA dopo il pareggio in extremis sul campo della Pro Palazzolo: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra che non molla mai”
Il vice allenatore del Piacenza ai microfoni di Radio Sound per l’intervista ESCLUSIVA dopo il pareggio in extremis sul campo della Pro Palazzolo: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra che non molla mai”
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