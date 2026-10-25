Piacenza, beffa evitata al 90’: Mustacchio firma il pareggio contro la Pro Palazzolo

ll “Comunale” di Palazzolo sull’Oglio si conferma un campo stregato per il Piacenza, che questa volta riesce però quanto meno ad evitare la sconfitta in extremis. I biancorossi, reduci dall’ottima prova casalinga contro il Caldiero Terme, strappano un pareggio nel finale grazie a Mustacchio, a segno al 90’ su assist di testa di Silva.

Il Piacenza si presenta in campo con il consueto 4-4-2, con Capelli al posto di Raffini in attacco. Nel primo tempo i biancorossi creano tantissime occasioni e collezionano una lunga serie di calci d’angolo (saranno ben 13 nel corso di tutta la gara), senza però riuscire a trovare la via del gol.

La svolta, negativa, arriva nel finale di frazione. Persano prende in velocità Bakayoko, che non può far altro che atterrarlo per fermarne la corsa verso la porta. Per il difensore biancorosso scatta il cartellino rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Un’espulsione pesante, che costringerà Bakayoko a saltare anche il derby con il Nibbiano.

Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, il Piacenza sfiora clamorosamente il vantaggio. Milani, a portiere battuto, colpisce la sfera a botta sicura, ma un difensore della Pro salva sulla linea, negando ai biancorossi un gol che sembrava ormai fatto. Al 59’, però, sono i padroni di casa a passare in vantaggio. Il Piacenza perde un pallone sanguinoso a centrocampo e Signoroni ne approfitta per servire Persano, che si conferma decisivo e supera Bruno, firmando l’1-0.

Quando la sconfitta sembra ormai inevitabile, arriva la reazione biancorossa. Al 90’ Silva svetta di testa e serve un assist prezioso per Mustacchio, che trova la zampata vincente e firma il pareggio. Un gol pesantissimo, che consente al Piacenza di evitare la beffa e portare a casa un punto dopo una gara condizionata dall’espulsione di Bakayoko.

La partita

La formazioni ufficiali

Pro Palazzolo 3-5-2: Ilic, Cerri, Vallisa, Sardella, Scidone, Mendola, Mattioli, Signoroni, Semprini, Pesano. All Belotti

A disposizione: Battagliola, Chiari, Colleoni, Pigoli, Nespoli, Pettorossi, Marella, Rizza, Franceschinis

Piacenza (4-4-2). Bruno; Putzolu, Milani, Bakayoko, Mazzantini; Tremolada, Mazzaglia, Poledri, Rrapaj; Mustacchio, Capelli . All. Franzini

A disposizione: Fantoni, Manzi, Silva, Raffini, Bagnaschi, Trombetta, Bassanini, Barba, Panaioli

Arbitro: Giuliano Kumbulla (Verona)

Ass. 1: Giacomo Scorrano (Lecce)

Ass. 2: Stefano Yu (Treviso)

Primo tempo

Iniziata, maglia scura per il Piacenza

4′ Putzolu prova il cross dalla trequarti, poi c’è un rinvio di un difensore, Milani prova a rimetterla in mezzo, ma la sfera finisce tra le braccia del portiere.

5′ Lancio di Mazzantini per Mustacchio, che entra in area, molto defilato a sinistra, il portiere esce e riesce ad intercettare il pallone e deviarlo in corner.

Sugli sviluppi del calcio d’angolo Bakayoko colpisce il palo, poi il pallone viene ribadito in rete, ma è tutto fermo per fallo in attacco dei biancorossi.

7′ Secondo corner per gli ospiti: Poledri pronto a battere sul primo palo, Capelli appoggia di nuovo per Poldri, Putzolu prova a girarla in rete, ma il colpo di testa è fuori misura. Ottima partenza del Piacenza!

11’Mustacchio la mette in mezzo, poi Tremolada perde l’attimo, ma guadagna quanto meno un corner. Poledri la mette in mezzo e c’è l’uscita di pugni del portiere.

19′ primo tiro in porta della Pro Palazzolo con Scidone da posizione complicata.

21′ Secondo corner per la Pro Palazzolo. Sugli sviluppi c’è un colpo di testa di Capelli, Scidone ci prova dal limite: questa volta il pallone esce di pochissimo, c’è anche un tocco di Bakayoko. Sarà dunque ancora corner. Milani in anticipo, spedisce in fallo laterale.

23′ Mustacchio si invola e ottiene l’ennesimo corner per il Piacenza. Sugli sviluppi Rrapaj prova ad entrare in area da sinistra, il tiro finisce di poco sopra la traversa.

30′ Poledri serve Capelli che la mette in mezzo, Mustacchio anticipato all’ultimo istante. Sesto corner per il Piacenza. Rrapaj da sinistra prova lo scambio con Poledri poi la mette in mezzo per Milani, rinvia la difesa.

43 Bakayoko commette fallo da ultimo uomo ai danni di Persano. Piacenza in 10

Fine primo tempo

Secondo tempo

Iniziata la ripresa con Silva al posto di Tremolada con una sorta di 4-3-1-1.

Calcio d’angolo per la Pro Palazzolo, il quarto della partita per i locali.

Pallone sul primo palo, ma c’è il colpo di testa di Capelli ad uscire.

56 ‘Calcio i punizione interessante per il Piacenza, una 20ina di metri dentro la metacampo della Pro, defilata sulla sinistra: un pallone da mettere in mezzo. Sugli sviluppi Milani a portiere battuto va a botta sicura, ma c’è un salvataggio sulla linea della Pro Palazzolo

59′ Gol della Pro Palazzolo, pallone sanguinoso perso dal Piacenza a metacampo e Signoroni serve Persano che insacca. Pro Palazzolo – Piacenza 1-0

Calcio d’angolo per il Piacenza

Tiro di Rrapaj da fuori, palla deviata in corner. Sul corner di nuovo Milani a botta sicura di testa, il portiere si è ritrovato il pallone tra le gambe.

Entra Nespoli.

76′ Ammonito Mazzaglia

Entrano Bassanini e Raffini, fuori Mazzaglia e Capelli.

11esimo corner per il Piacenza. Pallone centrale, colpo di testa ad uscire sul secondo palo.

12esimo corner per il Piacenza. Rrapaj la mette in mezzo, il portiere sbaglia l’uscita, ma i biancorossi non ne approfittano

90′ Ammonito Mustacchio

Entra Pettorossi per Sardella. Concessi 5 minuti di recupero.

13esimo corner del Piacenza. Rrapaj sul primo palo, sul secondo Milani sbagli al appoggio.

48′ colpo di testa di Silva che la mette sul secondo palo dove arriva Mustacchio che di piatto impatta 1-1