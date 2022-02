Provvedimenti alla circolazione nelle vie Don Minzoni, Mirra e Taverna

Si comunica che, per consentire la prosecuzione dei lavori edili in un immobile, dalla mezzanotte di venerdì 11 febbraio sino alla mezzanotte di lunedì 28 febbraio, nei pressi del civico 44 di via Don Minzoni, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della sede stradale, il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato, regolamentato da movieri nei momenti di maggior traffico veicolare, soprattutto negli orari di ingresso e uscita degli alunni della scuola primaria Ottavo Circolo Didattico ovvero tra le ore 8 e le 8.30, dalle 13 alle 13.15 e dalle 16 alle 16.30, dal lunedì al venerdì.

Inoltre, per dare modo di effettuare il montaggio e il posizionamento di una gru edile, dalle ore 6 alle ore 7 di lunedì 14 febbraio, in via Mirra, nel tratto compreso tra i civici 2 e 8, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata per tutti i veicoli nei tratti delimitati dalla apposita segnaletica di cantiere e quello di circolazione.

Infine, per consentire l’effettuazione di lavori edili e di manutenzione presso un edificio, dalla mezzanotte di domenica 13 febbraio alla mezzanotte di martedì 16 agosto, in via Taverna, nel tratto compreso tra i civici 238 e 248, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli destinati al posteggio.