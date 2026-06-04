Sabato l’inaugurazione del Nuovo Centro Polifunzionale di Pecorara in Alta Val Tidone

Un momento per certi versi storico, sicuramente atteso da tempo quello che si celebrerà sabato 6 giugno dalle 10.30 a Pecorara. Dopo circa due anni di lavori, infatti, l’ex Consorzio agrario del piccolo borgo dell’Alta Val Tidone diventa ufficialmente Centro Polifunzionale, capace di ospitare una parte di servizi socioassistenziali a partire dal centro prelievi, punto salute e ambulatorio del medico di famiglia e l’altra parte per attività di carattere associativo e ricreativo, per smart working e punto studio e lettura. E molto altro che sarà scoperto durante la cerimonia di sabato alla quale sono annunciate le presenze del Ministro Tommaso Foti e del Sen. Giulio Tremonti, grandi “amici” dell’Alta Val Tidone.

Nel corso della cerimonia sarà inoltre intitolata la Sala Polivalente all’indimenticato Gino Albertini, detto Ginetto, una delle colonne portanti del territorio dell’alta valle prematuramente scomparso due anni fa.

Per sottolineare il legame con le funzionalità del passato della struttura, il nuovo centro ospiterà per circa un mese la mostra documentaria “1925-2025 – Un secolo di storia della Battaglia del Grano” curata da Marco Menotti, Paolo Spada e Gabriele Setti che verrà inaugurata sempre sabato.

“Il recupero, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione dell’ex Consorzio agrario di Pecorara era uno degli obiettivi primari della nostra Amministrazione – sottolinea il Sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini – Sono davvero orgoglioso di questo risultato, felice di poter restituire e condividere questi spazi con la comunità di Pecorara e di Alta Val Tidone, e indubbiamente personalmente commosso. Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, nelle varie forme, alla realizzazione di questo progetto, invito tutti coloro che possono e che amano Pecorara ad essere presenti sabato a questa significativa giornata”.

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