Cultura, sport e spettacolo, venerdì 5 giugno torna il salotto all’aperto di Coin e Radio Sound

4 Giugno 2026 Redazione FG Attualità
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Venerdì 5 giugno dalle ore 17.30 alle 19.30 terzo appuntamento per il format estivo promosso da Coin e Radio Sound. Il salotto all’aperto allestito nel centro di Piacenza torna ad accogliere ospiti, musica e momenti di intrattenimento: appuntamento dunque al Coin in Corso Vittorio Emanuele II, 144.

Dopo il successo delle prime due puntate, la rassegna prosegue con un nuovo palinsesto dedicato a cultura, sport, spettacolo e moda che vede alternarsi protagonisti del territorio, interviste e approfondimenti. Tutti proposti dal vivo. Ci sarà spazio anche al coinvolgimento del pubblico con giochi, iniziative e spettacolo.

Gli appuntamenti si concluderanno venerdì 12 giugno, sempre nella galleria dello store Coin di Corso Vittorio Emanuele II n° 144, a Piacenza.

Il format conferma la vincente collaborazione tra Coin e Radio Sound, capace di offrire occasioni di incontro e intrattenimento nel cuore della città.

Gli ospiti di venerdì 5 giugno

Martina Picca, Alice Lombardelli, Elisa Malacalza e Marco Ridella – storie dell’Appennino Piacentino

Giada Mazzoni – consulente d’immagine moda uomo

Greta Oxa, sarta di grandi marchi con SARA PITTANO, finalista di Miss Italia

Marco Rancati – cantante piacentino

Tersicore – scuola di danza

VAP Volley Academy Piacenza

GAS SALES Bluenergy Volley Piacenza con Hristo Zlatanov  – General manager

UCC ASSIGECO Piacenza Basket

Max Repetti – ArteMusica Piacenza

Nat Natural Touch – acconciature live

Stefano Vighi – giornalista ed esperto di astrologia

La serata sarà accompagnata da aperitivo, degustazione vini dell’Azienda Agricola Marengoni e caffè.

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