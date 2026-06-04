“Tidone in festa”, il 13 giugno a Pianello una serata benefica per la Croce Rossa

Sabato 13 giugno, a partire dalle ore 18.30, lungo il Tidone a Pianello, si terrà “Tidone in festa”, una serata benefica promossa con l’obiettivo di sostenere l’acquisto di una nuova ambulanza per la Croce Rossa Italiana, a servizio del territorio della Val Tidone.

Una proficua collaborazione

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Alta Val Tidone, il Comune di Pianello Val Tidone e l’Unità territoriale della Croce Rossa di Pianello. Nel corso di un incontro con i responsabili dell’associazione è infatti emersa la necessità di sostituire e potenziare il parco mezzi a disposizione dei volontari attraverso l’acquisto di una nuova ambulanza.

Consapevoli dell’importanza che il servizio svolto dalla Croce Rossa riveste per tutto il territorio, le amministrazioni comunali hanno deciso di sostenere il progetto promuovendo un’iniziativa aperta alla partecipazione di cittadini, associazioni e realtà economiche locali.

Il sostegno alla Croce Rossa

La sede della CRI che opera sul territorio della Val Tidone si trova a Pianello e rappresenta un presidio fondamentale per le attività di soccorso, assistenza e supporto alla popolazione. Il necessario acquisto del nuovo mezzo consentirà di garantire un servizio ancora più efficiente e adeguato alle esigenze del territorio.

«“Tidone in festa” rappresenta un’importante occasione per rafforzare il legame tra territorio e volontariato, valorizzando il ruolo fondamentale svolto dalla Croce Rossa Italiana nel garantire servizi essenziali alla comunità, in particolare nelle aree della vallata – ha sottolineato il Sindaco del Comune di Alta Val Tidone Franco Albertini –. Si tratta di un evento che unisce partecipazione e solidarietà, trasformando una serata estiva in un’opportunità concreta di sostegno a chi ogni giorno opera per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. Ogni anno “Tidone in festa” tocca località diverse del territorio comunale e si pone obiettivi benefici differenti, sempre con l’intento di restituire valore alla comunità locale e rispondere a bisogni concreti del territorio. La collaborazione tra comuni e associazioni è importante».

‹‹La Croce Rossa rappresenta una presenza indispensabile per la nostra comunità e per l’intera vallata. Quando ci è stata presentata dalla sezione locale la necessità di acquistare una nuova ambulanza, abbiamo ritenuto doveroso attivarci per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. “Tidone in festa” vuole essere un momento di aggregazione e solidarietà, ma soprattutto un’occasione concreta per sostenere un servizio che ogni giorno opera a beneficio di tutti i cittadini››, ha dichiarato il Sindaco del Comune di Pianello Mauro Lodigiani.

Un momento importante di partecipazione

È infatti evidente che questa collaborazione istituzionale fra comuni e associazioni territoriali rappresenti un momento importante di partecipazione condivisa su progetti che interessano la Val Tidone.

Natalia Pepe e Alessandra Riccardi dell’associazione “Ale & Nat Affair”, curatrici di “Tidone in festa”, hanno sottolineato: ‹‹La cena è stata allestita in un luogo suggestivo ma in un contesto familiare: abbiamo voluto infatti ricostruire le cene di una volta, predisponendo tavolate in cui ognuno può sedersi dove desidera, dove ci si serve il vino l’uno con l’altro. Le tovaglie? Saranno a quadrettoni ma rigorosamente bianchi e rossi per richiamare i colori della Croce Rossa››. Per partecipare alla cena benefica è possibile prenotare presso gli uffici anagrafe dei due Comuni oppure on line (scansionando il qr code sulle locandine e sulle pagine social). La prenotazione non è obbligatoria, (ma facilita l’organizzazione dei pasti). Chiunque potrà partecipare, presentandosi in loco per la cena la sera stessa.

Lydia Ansaldi, vicepresidente della Croce Rossa Italiana di Piacenza, ha spiegato: «I 160 anni della Croce Rossa rappresentano un patrimonio di umanità, impegno e vicinanza alle persone che vogliamo celebrare insieme alla comunità. Pianello è da sempre un presidio fondamentale per la nostra Associazione e questa giornata sarà l’occasione per raccontare ciò che facciamo ogni giorno grazie all’impegno dei volontari, ma anche per promuovere corretti stili di vita e raccogliere il sostegno dei cittadini per continuare a essere presenti dove c’è bisogno».

Come sottolineato da Sandro Torselli, referente dell’Unità Territoriale della CRI di Pianello, “Tidone in festa” si colloca infatti nell’ambito delle iniziative organizzate dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza per celebrare i 160 anni dell’Associazione. Nel dettaglio, sabato 13 giugno, Pianello Val Tidone ospiterà una giornata speciale dedicata alla comunità, all’insegna della prevenzione, della solidarietà e della conoscenza delle attività svolte quotidianamente dai volontari sul territorio. L’appuntamento prenderà il via alle ore 16.30 con l’apertura degli stand informativi, l’esposizione di mezzi storici e operativi e una dimostrazione di primo soccorso, pensata per avvicinare i cittadini al mondo della Croce Rossa e sensibilizzare sull’importanza delle manovre salvavita.

Alle ore 17.30 spazio all’incontro “CRI in… Salute”, dal titolo “Muoviti, nutriti e previeni: il segreto di una vita in salute”, rivolto alla popolazione e curato dalla Dott.ssa Anna Maria Andena, Direttore dell’U.O.C. Governo Clinico dell’AUSL di Piacenza. L’incontro sarà moderato dalla Dott.ssa Daniela Serena, Direttore Sanitario della Croce Rossa di Piacenza. A seguire si terrà la cena benefica “Il Tidone in festa”, un momento conviviale aperto a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di condividere una serata insieme e sostenere le attività della Croce Rossa sul territorio.

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