Pubblica Assistenza Valnure, grande festa per il 40° anniversario a Ponte dell’Olio dal 30 giugno al 3 luglio. Durante la manifestazione sarà possibile divertirsi con i gonfiabili gratuiti e gustare le prelibatezze degli stand gastronomici presenti. Inoltre per gli amanti del ballo: pista in acciaio per danzare il liscio con le orchestre.

Il programma

Venerdì 30 giugno: Gianni e la Liscio Band.

Sabato 1° luglio: Giorgio Villani.

Domenica 02 Luglio : Daniele Cordani.

Lunedì 03 luglio: Marianna Lanteri.