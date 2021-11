Punti di vista: “Adesso è tutta un’altra storia”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Renate – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Un Piacenza spumeggiante sconfigge il Renate in maniera netta e perentoria con il punteggio di 3-1.

Ma cosa è successo nelle ultime tre gare? Una ritrovata condizione fisica, un Cesarini sempre più leader, un Suljic padrone del centrocampo e un Nava devastante nel reparto difensivo. Intorno a loro tutti gli altri hanno guadagnato in fiducia e in personalità, con il risultato che adesso i biancorossi sono in zona play off.

Un rischio

Il rischio è quello di dover toccare un modulo che sta dimostrando la sua efficacia per inserire il nuovo arrivato Raicevic. Qualcosa di calcolato, ma dal cui esito dipenderanno le ambizioni future di questa squadra.

