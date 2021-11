La JB Monferrato espugna il PalaBanca, Assigeco Piacenza battuta 73-83

La Novipiù JB Monferrato esce vittoriosa dal PalaBanca di Piacenza battendo l’Assigeco Piacenza 83-73. La partita, equilibrata per i primi 20 minuti, si è decisa nel terzo periodo, quando i piemontesi hanno infilato un parziale da 23-11 e hanno scavato il solco. Per i biancorossoblù sugli scudi il solito DeVoe (18 pts), mentre per Monferrato clamorosa prestazione per Leggio: 20 punti con 6/8 da tre.

La cronaca

Il primo canestro della partita è di marca Assigeco Piacenza, ma Fabio Valentini pareggia prontamente i conti. Il primo vantaggio per la JBM arriva con la tripla di Leggio, ma la bomba di Sabatini riporta in vantaggio la squadra di Salieri (18-15 a 2’ dalla fine del quarto).

Sarto trova il vantaggio a metà secondo quarto (31-30) e costringe coach Salieri a chiamare il primo time-out della partita. Al rientro la schiacciata di Galmarini prova a suonare la carica, ma in un amen la JBM mette insieme un parziale di 8-0 e vola al riposo sul 41-39.

Al rientro della pausa lunga Martinoni, Leggio e Luca Valentini costruiscono il vantaggio in doppia cifra (58-47). L’Assigeco trova due punti dalla lunetta con Guariglia, ma il tabellone segna sempre +11 per la Novipiù. A fine terzo quarto Monferrato trova il massimo vantaggio e chiude sul +14 (64-50).

L’ultima frazione si apre con il gancio di capitan Martinoni, a cui risponde Gajic con la tripla. Leggio firma il +18 con la sua sesta tripla della serata e coach Salieri è costretto a chiamare time-out. In uscita, dopo una valanga di liberi, il canestro di Pascolo scrive -9 e la tripla di DeVoe dice il -5, ma le due schiacciate di Okeke scrivono la parola fine sul match.

Assigeco Piacenza – Novipiù JB Monferrato 73-83

(22-20, 39-41, 50-64)

UCC Assigeco Piacenza: Deri, Seck, DeVoe 18, Galmarini 10, Gajic 6, Pascolo 12, Guariglia 11, Querci, Sabatini 9, Cesana 7. All.: Stefano Salieri.

Novipiù JB Monferrato: Sarto 10, Valentini F. 11, Valentini L. 7, Formenti NE, Sirchia NE, Okeke 10, Martinoni 14, Pepper 8, Leggio 20, Trunic, Hil-Mais 3. All.: Andrea Valentini.