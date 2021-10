Punti di vista: “Cesarini è l’uomo barometro”. L’analisi di Amorini dopo Pergolettese-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

C’è un Piacenza con Cesarini ed un Piacenza senza Cesarini. Questo lo sapevamo, ma che la differenza in campo fosse quella vista a Crema ci ha sorpreso decisamente. Un primo tempo esemplare, due gol che potevano essere decisamente di più e una netta differenza in campo. Superiorità esaurita all’uscita del “Mago” che, unita alla quinta partita in due settimane, ha portato al pareggio di una Pergolettese che ha sfruttato la stanchezza dei biancorossi.

Due punti gettati al vento per una squadra che continua a dimostrare di poter avere un futuro roseo in questo campionato. Quanto roseo dipenderà da quanto sarà capace di fare senza il “Mago” in campo.

