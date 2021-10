Incendio al Raineri Marcora, fiamme in un capanno e intervento dei vigili del fuoco – VIDEO

Fiamme in un capannone dell’istituto Raineri Marcora. Intorno alle 19 un passante in transito lungo la Strada Agazzana ha notato il rogo e ha allertato i vigili del fuoco. I pompieri sono giunti sul posto e si sono immediatamente messi al lavoro per evitare che le fiamme si espandessero. L’intervento tempestivo ha scongiurato il peggio. Il rogo è divampato in un capanno adibito a magazzino: ancora da quantificare i danni, fortunatamente non si registrano feriti.

Accertamenti sono in corso per capire cosa possa aver innescato l’incendio.